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Китай

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Журналисты из 17 стран посетили китайский Синьцзян

Урумчи, 2 октября /Синьхуа/ -- Группа журналистов из 17 стран мира завершила в пятницу свой тур в Синьцзян-Уйгурский автономный район /СУАР/ на северо-западе Китая, где 22 сотрудника зарубежных СМИ из первых рук ознакомились с социально-экономическим развитием региона, его разнообразной культурой и развитием инициативы "Пояс и путь".

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