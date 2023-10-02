Журналисты из 17 стран посетили китайский Синьцзян

Урумчи, 2 октября /Синьхуа/ -- Группа журналистов из 17 стран мира завершила в пятницу свой тур в Синьцзян-Уйгурский автономный район /СУАР/ на северо-западе Китая, где 22 сотрудника зарубежных СМИ из первых рук ознакомились с социально-экономическим развитием региона, его разнообразной культурой и развитием инициативы "Пояс и путь".