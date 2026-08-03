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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев после 3:2 с «Факелом»: «Свою игру оценю на единицу. Кривцов – это Дуэ в прайме»

Нападающий « Краснодара » Дмитрий Воробьев недоволен своей игрой в матче с « Факелом » (3:2) в 2-м тура Альфа-Банк РПЛ.

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