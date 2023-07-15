Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 82 новосибирцев

С начала сезона клещи покусали уже более 13 тысяч новосибирцев, за неделю – почти 1 000. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона из-за укусов клещей к медикам обратились 13 864 человека, за неделю с 5 по 11 июля – 917 человек.