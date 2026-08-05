Блогер Валерия Чекалина продолжает проходить курс таргетной терапии

Луис Сквиччиарини, тренер и отец четвертого ребенка блогера Лерчек, сообщил в Instagram*, что Валерия Чекалина в среду проходит таргетную и иммунотерапию, которую ранее пришлось перенести из-за судебного заседания.
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