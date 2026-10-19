С 1 ноября 2026 года Германия серьезно усложняет правила сдачи экзамена по немецкому языку на уровень B1 для тех, кто проходит интеграционные курсы.
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