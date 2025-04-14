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Футбольный дебют сына Андрея Малахова: встреча с кумиром обернулась полным разочарованием

Футбольный дебют сына Андрея Малахова: встреча с кумиром обернулась полным разочарованием

Андрей Малахов посетил матч Криштиану Роналду с 7-летним сыном. Телеведущий Андрей Малахов, известный своей любовью к светской жизни, на этот раз решил разделить радость момента со своим 7-летним сыном Александром.

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