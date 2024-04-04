Ростех представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ

Фото: Антон Тушин Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ.
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