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Ростех

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Ростех представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ

Ростех представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ

Фото: Антон Тушин Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ.

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