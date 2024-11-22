Ходжа наследил: какой будет ближневосточная политика второго срока Трампа

На фоне сообщений о приготовлениях Израиля к операции на Западном берегу эксперты рассуждают о том, что изменится в американской стратегии на Ближнем Востоке после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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