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  • Сергей Карабухин
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Ходжа наследил: какой будет ближневосточная политика второго срока Трампа

Ходжа наследил: какой будет ближневосточная политика второго срока Трампа

На фоне сообщений о приготовлениях Израиля к операции на Западном берегу эксперты рассуждают о том, что изменится в американской стратегии на Ближнем Востоке после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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