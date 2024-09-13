Правительство РФ обещает поддержать разработку и производство современных лекарств

Правительство выделит финансирование Национальному медицинскому исследовательскому центру гематологии Минздрава на оснащение оборудованием для разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов.
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