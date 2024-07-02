8 пунктов мира от России. Что за план привез Колокольцев в США?

Автор, не надо поднимать вопросы, в которых не разбираешься.

Я

Яна

Предполагаемые пункты договора о прекращении военных действий очень даже реалистичны. И если никто рогом не упрётся, как автор этой статьи в поднимаемых вопросах, всё должно быть нормально и достойно.