8 пунктов мира от России. Что за план привез Колокольцев в США?

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Комментарии
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Leon
Гали мать Я
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35 мин.
Яна
Автор, не надо поднимать вопросы, в которых не разбираешься.
Ответить
8 мин.
Я
Яна
Предполагаемые пункты договора о прекращении военных действий очень даже реалистичны. И если никто рогом не упрётся, как автор этой статьи в поднимаемых вопросах, всё должно  быть нормально и достойно.
Ответить
3 мин.

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