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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о периоде в «ПСЖ»: «Я старался быть реалистом, когда переходил, были большие амбиции. Оглядываясь назад, понимаю, что проделан большой путь»

Парижане с Сафоновым в составе обыграли «Гавр» Далера Кузяева в 30-м туре Лиги 1 (2:1).  – Я старался быть реалистом.

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