В Дании назвали попытки сделать Украину членом НАТО самой большой ошибкой

Global Look Press/Moncloa Датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг заявил, что самая большая ошибка, которую допустил коллективный Запад, – это попытки сделать Украину членом НАТО.
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