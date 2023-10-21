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«Аэрофлот» и «Росатом» организуют выпуск импортозамещенных деталей для самолетов

«Аэрофлот» и «Росатом» организуют выпуск импортозамещенных деталей для самолетов

Будет создана авиационно-производственная структура, выгодная обеим сторонам.«Аэрофлот» и «Росатом» организуют выпуск импортозамещенных деталей для импортных самолетов, сообщил технический директор «Аэрофлота» Алексей Михалик.

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