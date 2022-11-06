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Трэй Янг потерял очки, столкнувшись с Зайоном Уильямсоном

Трэй Янг потерял очки, столкнувшись с Зайоном Уильямсоном

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг во время овертайма в матче против «Нового Орлеана» обыграл Зайона Уильямсона, прошел в трехсекундную зону и отдал навесную передачу на Клинта Капелу.

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