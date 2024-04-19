MP: на Украине посоветовали польским фермерам выращивать овощи и марихуану

Можете выращивать овощи и… марихуану © РИА Новости Павел Лисицын Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Киев требует гигантской финансовой помощи, но в то же время олигархи и действующие на Украине западные концерны зарабатывают на конфликте огромные деньги, пишет MP.