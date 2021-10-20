Шойгу: Новую военную доктрину Союзного государства утвердят в ближайшее время

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны Запада вынудили Россию и Беларусь принять ответные меры, одна из них – новая Военная доктрина Союзного государства, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».