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Шойгу: Новую военную доктрину Союзного государства утвердят в ближайшее время

Шойгу: Новую военную доктрину Союзного государства утвердят в ближайшее время

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны Запада вынудили Россию и Беларусь принять ответные меры, одна из них – новая Военная доктрина Союзного государства, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

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