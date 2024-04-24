⚡️ Дельфин запутался в рыболовных сетях у пляжа Красный Штурм Он пытается вырваться, но либо хвост, либо один из плавников намотал снасти.
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⚡️ Дельфин запутался в рыболовных сетях у пляжа Красный Штурм Он пытается вырваться, но либо хвост, либо один из плавников намотал снасти.