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Медиаэксперт Слабинский: испытывать ложное чувство вины нас заставляют манипуляторы в сети

Медиаэксперт Слабинский: испытывать ложное чувство вины нас заставляют манипуляторы в сети

Заведующий кафедрой "Позитивная динамическая психотерапия" Академии социальных технологий Владимир Слабинский рассказал, как бороться с интернет-манипуляторами, которые прививают пользователям сети ложное чувство вины, сообщает РИА "Новости".

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