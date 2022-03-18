Медиаэксперт Слабинский: испытывать ложное чувство вины нас заставляют манипуляторы в сети

Заведующий кафедрой "Позитивная динамическая психотерапия" Академии социальных технологий Владимир Слабинский рассказал, как бороться с интернет-манипуляторами, которые прививают пользователям сети ложное чувство вины, сообщает РИА "Новости".
Заведующий кафедрой "Позитивная динамическая психотерапия" Академии социальных технологий Владимир Слабинский рассказал, как бороться с интернет-манипуляторами, которые прививают пользователям сети ложное чувство вины, сообщает РИА "Новости".
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