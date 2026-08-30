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Работников вредных производств разрешат отзывать из отпуска

Работников вредных производств разрешат отзывать из отпуска

С 1 сентября работодатели смогут отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда, но только при чрезвычайных обстоятельствах, заявила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская 30 августа, сообщает ТАСС.

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