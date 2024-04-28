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Петербургский дневник

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«Ядовитая русофобия зашкаливает»: Валентина Матвиенко о резолюции ПАСЕ о деколонизации России

«Ядовитая русофобия зашкаливает»: Валентина Матвиенко о резолюции ПАСЕ о деколонизации России

И о том, как Запад давно мечтает развалить Россию Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия» прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о деколонизации России.

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