Площадь природных пожаров в Приморском крае за сутки превысила 1,3 тыс. га

В Приморском крае за прошедшие сутки площадь природных пожаров превысила 1,3 тыс. га. Об этом 27 февраля сообщили в региональном правительстве со ссылкой на министерство по делам гражданской обороны и защите от ЧС по Приморскому краю.
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