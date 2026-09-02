В Новосибирске на камеру сняли объятую пламенем "Газель"

В Новосибирске загорелся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black. «Огонь уничтожил Газель на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова», – говорится в публикации.
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