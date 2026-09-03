Евгений Кафельников: «Рано или поздно Надаль тоже будет в Зале славы»

Евгений Кафельников и Анна Чакветадзе назвали самых психологически сильных теннисистов в истории. – Как вам кажется, кто в плане психологии самый сильный теннисист в истории? Кафельников: « Сампрас , Беккер , Эдберг – все ребята, которые сейчас в Зале славы, обладают этими качествами».