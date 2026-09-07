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До +30 градусов. Как долго продержится сентябрьская жара на Алтае

До +30 градусов. Как долго продержится сентябрьская жара на Алтае

Судя по всему, эта неделя будет последней по-настоящему жаркой в этом году Жара вернулась в Алтайский край и погостит здесь целую неделю: ясно, солнечно и никаких дождей.

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