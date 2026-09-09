«Я бегала вокруг стола»: Олеся Судзиловская рассказала о домогательствах

Актриса впервые открыто призналась в давлении и неприемлемых ситуациях за кулисами. Олеся Судзиловская Елизавета Карпушкина52-летняя Олеся Судзиловская, которую в 2000-е называли одним из главных секс-символов России, призналась, что привлекательность не раз оборачивалась для нее проблемами.