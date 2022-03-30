В Якутии служебная собака по кличке Дэя помогла задержать подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

Рано утром в дежурную часть полиции г. Якутска поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома обнаружен молодой человек с ножевыми ранениями.

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