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Царьград

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У задержанного замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю нашли 250 млн рублей

У задержанного замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю нашли 250 млн рублей

Прокуратура требует обратить в доход государства изъятое у Симоненко имущество.У замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, задержанного по подозрению в совершении уголовного преступления, изъяли четверть миллиарда рублей, более 50 квартир, участков, домов и коммерческих объектов, а также 20 машин.

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