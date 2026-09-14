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Царьград

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Петля затягивается: ВС России продвигаются к Омельнику, отрезая Орехов с трех сторон

Петля затягивается: ВС России продвигаются к Омельнику, отрезая Орехов с трех сторон

На Ореховском направлении российская армия захватывает город с востока и северо-востока. Основное внимание уделяется району Омельника, где продвижение создает угрозу коммуникациям ВСУ в Орехове и расширяет северную часть выступа.

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