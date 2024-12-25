Мемориал «жертвам коммунизма» в Таллине пал под ударом стихии

Мемориал «жертвам коммунизма» в Таллине частично разрушился под порывами ветра, заявила пресс-секретарь предприятия по управлению государственной недвижимостью Эстонии Riigi Kinnisvara AS Аннели Йыгева, 24 декабря сообщает ERR.
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