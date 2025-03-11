Суд обязал возглавляемое Маском ведомство опубликовать внутренние документы

Суд в США предписал созданному по решению президента Дональда Трампа департаменту государственной эффективности (DOGE), возглавляемому бизнесменом Илоном Маском, незамедлительно опубликовать свои внутренние документы.
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