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Вещи, которые незаметно тянут деньги из бюджета

Вещи, которые незаметно тянут деньги из бюджета

Главный секрет богатых людей в том, что они, так же как и остальные, стараются экономить. Грамотное планирование любого бюджета помогает контролировать финансы и снимает головную боль о том, как дотянуть до зарплаты.

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