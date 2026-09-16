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Люзенков о поражении «Сибири» от «Нефтехимика»: «Надо убрать сопли и слюни и превращаться в мужиков. Кому‑то надо выйти на другой уровень через работу»

Главный тренер « Сибири »  Ярослав Люзенков остался недоволен игрой команды после поражения от « Нефтехимика » (0:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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