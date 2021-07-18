Следы неизвестных технологий в Верхнем храме пирамиды Микерина

ДрузьяСледы неизвестных технологий в Верхнем храме пирамиды Микерина Запретные Темы Истории 1. Явно очень древняя конструкция. 2.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНу, ситуация все больше напоминает "прокачку" всемирного потопа. Где только этим летом не топило. И хорошо ещё, что топит не зимой. Похоже, обывателям пора запасаться надувными лодками, а энтузиастам уже можно потихоньку начинать сколачивать ковчеги. А вот догадайтесь с 15-ти раз, откуда взялась вся эта вода‽ _______________________ 100 погибших. Сто! 🙁 https://www.youtube.com/watch?v=ghN8pO0sxqAЮрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=9TSX5bcBCvIЮрий ИльиновМАРСОХОД CURIOSITY МОГ ОБНАРУЖИТЬ НА МАРСЕ МЕТАНОВУЮ ВСПЫШКУ Группа ученых, возможно, только что определила местоположение на Марсе загадочного источника метана, газа, чаще всего производимого микробами, и марсоход НАСА Curiosity мог быть прямо над ним.Комментировать
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