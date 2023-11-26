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Над Брянской, Смоленской и Тульской областями сбили еще 4 БПЛА

Над Брянской, Смоленской и Тульской областями сбили еще 4 БПЛА

Около 9:30 мск в воскресенье, 26 ноября, удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

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