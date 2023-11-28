Чем дышала Чита в последние выходные?

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации фенола и взвешенных веществ в 1,1; 1,2; 1,4 и 7,8 раза, а также сероводорода в 1,1 раза.