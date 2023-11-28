Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Наверное возраст сказывается?Более половины ро...
  • leonid
    Вот тебе и рак, туберкулёз, астма. Куда власть смотрит.  Бедные читинцы.Чем дышала Чита в...
  • лина любимцева
    Бюджетники считают, что они не обязаны платить налоги....Долги бюджетников...

Чем дышала Чита в последние выходные?

Чем дышала Чита в последние выходные?

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации фенола и взвешенных веществ в 1,1; 1,2; 1,4 и 7,8 раза, а также сероводорода в 1,1 раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
l
leonid
Вот тебе и рак, туберкулёз, астма. Куда власть смотрит.  Бедные читинцы.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх