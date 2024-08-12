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Мишустин поручил разработать улучшение жилищных условий по нацпроекту

Мишустин поручил разработать улучшение жилищных условий по нацпроекту

Обновление будет происходить в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Динамику процесса будут оценивать по сравнению с показателями 2019 года Председатель правительства Михаил Мишустин детализировал поручение президента России Владимира Путина обновить жилой фонд России не менее чем на 20% к 2030 году.

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