Мишустин поручил разработать улучшение жилищных условий по нацпроекту

Обновление будет происходить в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Динамику процесса будут оценивать по сравнению с показателями 2019 года Председатель правительства Михаил Мишустин детализировал поручение президента России Владимира Путина обновить жилой фонд России не менее чем на 20% к 2030 году.