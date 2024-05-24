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Закон, порядок, государство

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Жительница Ульяновска осуждена за мошенничество в составе организованной преступной группы

Собранные следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице города Ульяновска, признанной виновной в мошенничестве совершённом организованной группой в крупном размере (ч 4 ст.

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