Месть за гибель парома в порту "Кавказ": Русские ракеты уничтожили бункер Зеленского

Не только лидеров. Он еще логистику, по которой все более смертоносное оружие подвозят, не велит трогать. Иначе военные ее ещё два года назад раздолбали бы.

Константин Самарин

Вопрос в том, кто в Генштабе, или Кремле так старательно оберегал от бомбардировок украинские заводы по производству ракет? Кто является Пятой Колонной, стремящейся как можно на дольше затянуть войну, и нанести максимальный урон России? Почему "надежный щит российского неба" оказался дырявым зонтиком, не способным закрыть небо от украинских ракет? И как теперь можно надеяться на то, что и другим врагам России не захочется применить свой запас ракет, видя беспомощность ПВО РФ.