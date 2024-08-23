Коллаж ЦарьградаВчера 100K прочитали Атака на наш паром была произведена украинской ракетой "Нептун", которую недавно модернизировали, и теперь дальность её полёта составляет до 1000 км.
Месть за гибель парома в порту "Кавказ": Русские ракеты уничтожили бункер Зеленского
Комментарии
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Руслан Богомолов
Пока начали мочить пустые сортиры...😟
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10 час.
Андрей Павлов
Не только лидеров. Он еще логистику, по которой все более смертоносное оружие подвозят, не велит трогать. Иначе военные ее ещё два года назад раздолбали бы.
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7 час.
Константин Самарин
Вопрос в том, кто в Генштабе, или Кремле так старательно оберегал от бомбардировок украинские заводы по производству ракет? Кто является Пятой Колонной, стремящейся как можно на дольше затянуть войну, и нанести максимальный урон России? Почему "надежный щит российского неба" оказался дырявым зонтиком, не способным закрыть небо от украинских ракет? И как теперь можно надеяться на то, что и другим врагам России не захочется применить свой запас ракет, видя беспомощность ПВО РФ.
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7 час.