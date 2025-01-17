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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бадоса о поддержке Циципаса: «Кажется, он нервничал сильнее меня»

Бадоса о поддержке Циципаса: «Кажется, он нервничал сильнее меня»

В третьем круге она обыграла Марту Костюк – 6:4, 4:6, 6:3. – Кажется, ты предложила ему взять ракетку и самому выйти на корт… – Я говорила это тренеру.

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