ИИ-решение для экомониторинга от МТС даст Приморскому краю прогноз воздействия на окружающую среду за 48 часов

Первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды — платформа «Система проактивного управления экологическими рисками» — предложена для эксплуатации Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии