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FiNE NEWS

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Украина отказалась от поставок советских истребителей из Польши

Украина прекратила прием военной помощи в виде советских самолетов МиГ-29, поступавших из Польши. Киев посчитал, что эти истребители требуют значительных затрат на ремонт и модернизацию, что снижает их ценность без вложений.

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