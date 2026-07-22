Украина отказалась от поставок советских истребителей из Польши

Украина прекратила прием военной помощи в виде советских самолетов МиГ-29, поступавших из Польши. Киев посчитал, что эти истребители требуют значительных затрат на ремонт и модернизацию, что снижает их ценность без вложений.
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