Новый год с шиком. Эксперт Мясникова поделилась секретами бюджетного пира

Хорошо встретить Новый год можно даже с весьма скромным бюджетом, достаточно проявить смекалку при составлении меню праздничного застолья, уверена доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова, технолог пищевого производства Елена Мясникова.