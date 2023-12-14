Новый год с шиком. Эксперт Мясникова поделилась секретами бюджетного пира

Хорошо встретить Новый год можно даже с весьма скромным бюджетом, достаточно проявить смекалку при составлении меню праздничного застолья, уверена доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова, технолог пищевого производства Елена Мясникова.
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