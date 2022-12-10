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В МЧС России определили лучшего летчика-спасателя самолета

В МЧС России определили лучшего летчика-спасателя самолета

Командир воздушного судна Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно- спасательного центра МЧС России Евгений Толмачев победил во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший летчик-спасатель самолета».

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