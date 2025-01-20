Два спортсмена из Хабаровска станут участниками второго сезона шоу «Титаны»

ХАБАРОВСК, 20 января, ФедералПресс. 26 января на ТНТ стартует второй сезон грандиозного проекта «Титаны», в котором спортсмены самых разных видов спорта соревнуются друг с другом и искусственным интеллектом за звание «титана» и приз 10 миллионов рублей.