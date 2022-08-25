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Сколько стоят новые должности, учрежденные правительством

Сколько стоят новые должности, учрежденные правительством

В связи с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС правительство реорганизует и укрепляет потенциал органов государственной власти для обеспечения качественного и оперативного процесса достижения повестки европейской интеграции.

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