Сколько стоят новые должности, учрежденные правительством

В связи с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС правительство реорганизует и укрепляет потенциал органов государственной власти для обеспечения качественного и оперативного процесса достижения повестки европейской интеграции.
В связи с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС правительство реорганизует и укрепляет потенциал органов государственной власти для обеспечения качественного и оперативного процесса достижения повестки европейской интеграции.
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