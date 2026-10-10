Как улучшить новую Ниву: модернизация за 150 рублей

Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2025 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года Пробег на момент отчета – 7000 км Крышка бачка омывающей жидкости на Ниве Трэвел с новым мотором, что появилась в парке «За рулем» нынешней весной, изначально не вызывала доверия – резьба прокручивалась, крышка держалась слабо.