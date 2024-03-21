Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Так , вот  , этот самый текущий момент --он и есть самый главный в жизни нашей  !  Главнее нет ничего !Путин: выборы пок...
  • Boris Borisov
    Ушел из жизни Мих...
  • Людмила Редько
    Монтян права - она считает, что европейцы обязательно полезут в Одессу и Николаев (потому что Украина без выхода к мо...Депутат Бундестаг...

Ученые обнаружили подводный древний райский остров в Атлантическом океане

Ученые обнаружили подводный древний райский остров в Атлантическом океане

Исследование, проведенное учеными из Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии, показало, что поднятие Рио-Гранде (RGR), затопленное базальтовое плато и серия подводных гор в южной части Атлантического океана, примерно в 1200 км от побережья Бразилии, когда-то было гигантским тропическим островом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору