Ученые обнаружили подводный древний райский остров в Атлантическом океане

Исследование, проведенное учеными из Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии, показало, что поднятие Рио-Гранде (RGR), затопленное базальтовое плато и серия подводных гор в южной части Атлантического океана, примерно в 1200 км от побережья Бразилии, когда-то было гигантским тропическим островом.