МакSим показала дочерей и маму в день своего рождения

Известная исполнительница МакSим отметила свой личный праздник в кругу самых близких людей. Именинница устроила вечеринку, на которой собрались ее мама Светлана Викторовна и две дочери: 15-летняя Александра и 9-летняя Мария.
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