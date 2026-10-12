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Татар-информ

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Татарстан привлек 64 млрд рублей для 126 проектов от ФРП за пять лет

Татарстан привлек 64 млрд рублей для 126 проектов от ФРП за пять лет

Фонд развития промышленности (ФРП) увеличил максимальный лимит по программам регионального фонда до 300 млн рублей.

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