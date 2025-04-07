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Несекретные материалы

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«Дочернее предприятие»: США идут на «дипломатический переворот» и готовят Украине ультиматум

«Дочернее предприятие»: США идут на «дипломатический переворот» и готовят Украине ультиматум

В жестком поведении Трампа почти напрямую виновата Украина. Киев никак не хочет подписывать мирное соглашение, что очень расстраивает Вашингтон, который желает показать хоть какие-то результаты, близкие к предвыборным обещаниям.

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